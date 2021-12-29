Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 5.1 şiddetinde deprem Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de saat 19:47'de 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

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Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de saat 19:47'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 91.70 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin şiddeti 5.0 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerie göre deprem 86.1 km. derinlikte gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı: Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı: SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir. Son depremleri görmek için tıklayınız ??Sokak hayvanları toplatılmalı mı?

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?Yorumlarda buluşalım#Pitbull — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 27, 2021 Berkem Temizel Gece Editörü Akdenizafad