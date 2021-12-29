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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 5.1 şiddetinde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 5.1 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de saat 19:47'de 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 5.1 şiddetinde deprem

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de saat 19:47'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 91.70 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin şiddeti 5.0 olarak duyuruldu. 

Kandilli Rasathanesi'nin verilerie göre deprem 86.1 km. derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

afad.jpg

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

f1.jpg

f2.jpg

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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