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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Antalya'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Antalya'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Antalya Körfezi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... AFAD verilerine göre Antalya Körfezinde Alanya ilçesine 122.44 kilometre uzaklıkta saat 10.52'de  4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 6.43 kilometre altında gerçekleşti. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,9 büyüklüğünde yerin 1,8 kilometre altında meydana geldi. 

 

 

AFAD SON DEPREMLER (30 NİSAN 2021 CUMA)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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