Son dakika | AFAD duyurdu! Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 3.2 derinliğinde 5.0 büyüklüğünde meydana geldi.

DEPREM SONRASI SON DURUM

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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AFAD SON DEPREMLER 27 EYLÜL 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Eylül 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 EYLÜL 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.