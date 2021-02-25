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  3. Son dakika... AFAD duyurdu! Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD duyurdu! Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Son dakika... AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu deprem yerin 6.96 kilometre altında kaydedildi. 

Depreme ilişkin olarak AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede gelişmelerin takip edildiği ifade edilerek," Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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