Son dakika... AFAD duyurdu! Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Son dakika... AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu deprem yerin 6.96 kilometre altında kaydedildi.
Depreme ilişkin olarak AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede gelişmelerin takip edildiği ifade edilerek," Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Karliova (Bingöl)
Tarih-Saat : 25.02.2021, 12:48:21 TSİ
Enlem : 39.3190 N
Boylam : 41.0966 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/Ucp3ZgoV5Z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi