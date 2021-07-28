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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Bingöl Kiğı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Bingöl Kiğı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 15.27'de Kiğı ilçesinde yerin 12.00 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem nedeniyle panikleyen  vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisi paylaşıldı.  

 

 

AFAD SON DEPREMLER 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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