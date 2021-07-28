AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 15.27'de Kiğı ilçesinde yerin 12.00 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem nedeniyle panikleyen vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisi paylaşıldı.

Geçmiş olsun Bingöl.



Kiğı ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. https://t.co/NZp24D499q — AFAD (@AFADBaskanlik) July 28, 2021

AFAD SON DEPREMLER 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız