Son dakika | AFAD duyurdu: Bingöl Kiğı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 15.27'de Kiğı ilçesinde yerin 12.00 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem nedeniyle panikleyen vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisi paylaşıldı.
Geçmiş olsun Bingöl.— AFAD (@AFADBaskanlik) July 28, 2021
Kiğı ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. https://t.co/NZp24D499q
AFAD SON DEPREMLER 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Kigi (Bingöl)
Tarih-Saat : 28.07.2021, 15:27:12 TSİ
Enlem : 39.2520 N
Boylam : 40.2920 E
Derinlik : 12.00 km
Detay : https://t.co/k7gtarlLYX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi