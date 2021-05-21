Son dakika | AFAD duyurdu! Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin’de uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre 7.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çin’de uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

Çin'de peş peşe 3 deprem!