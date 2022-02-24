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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Çorum'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Çorum'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Çorum'da bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Çorum'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Beşik gibi sallanan şehirde bu defa 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14:05'te meydana gelen depremin derinliği 11 km olarak belirlendi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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