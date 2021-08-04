SON DAKİKA |AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA...AFAD'ın açıklamasına göre Ege Denizi'nde Datça Açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DAKİKA...AFAD tarafından, Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 09.00'da yerin 7.04 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.
Yine Datça açıklarında gece saat 01.50'de yerin 7.15 km derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Ege Denizi'nde art arda gelen depremler vatandaşları tedirgin ediyor.