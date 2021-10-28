Son dakika| AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!

Birçok ilde sağanak yağış bekleniyor! Zirai don tehlikesi sürüyor! 28 Ekim 2021 Perşembe günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 28 Ekim 2021?

Ünlü spikerden skandal sözler! Mikrofonu kapalı sandığı sırada öyle bir şey söyledi ki...