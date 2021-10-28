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  3. Son dakika| AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!

Son dakika| AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!

Son dakika! AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika| AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!

Son dakika! AFAD tarafından yapılan açıklamada göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 6.51'de yerin 46.20 km derinliğinde  3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

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