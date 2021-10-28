Son dakika| AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!
Son dakika! AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD tarafından yapılan açıklamada göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 6.51'de yerin 46.20 km derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 18.02 km.Lasithi (Yunanistan), 166.75 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 28.10.2021, 06:51:32 TSİ
Enlem : 35.3490 N
Boylam : 26.5070 E
Derinlik : 46.20 km
Detay : https://t.co/Zaw0yC6qqP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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