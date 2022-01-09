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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının saati 14.15 olarak bildirilirken, derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.

 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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