Son dakika! AFAD duyurdu! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının saati 14.15 olarak bildirilirken, derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Çal (Denizli)
Tarih-Saat : 09.01.2022, 14:15:21 TSİ
Enlem : 37.8693 N
Boylam : 29.2943 E
Derinlik : 6.97 km
Detay : https://t.co/QupgW4XlqQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi