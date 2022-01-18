Son dakika |AFAD duyurdu: Denizli'nin Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre deprem Honaz ilçesinde saat 15.41'de yerin 6.99 km altında 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 4.3 km altında meydana gelen deprem 3.6 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 18 OCAK 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Ocak 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 OCAK 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.