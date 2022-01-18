Son dakika |AFAD duyurdu: Denizli'nin Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Denizli'nin Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre deprem Honaz ilçesinde saat 15.41'de yerin 6.99 km altında 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 4.3 km altında meydana gelen deprem 3.6 büyüklüğünde kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Honaz (Denizli)
Tarih-Saat : 18.01.2022, 15:41:20 TSİ
Enlem : 37.6926 N
Boylam : 29.3320 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/hLQhJJUyDo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 18 OCAK 2022 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Ocak 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 OCAK 2022 SALI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 18, 2022
AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) https://t.co/QjY2QUMDll
18.01.2022, 15:41:20 TSİ
Büyüklük: 3.6,
Derinlik: 4.3 km#Kandilli