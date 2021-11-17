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  3. Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Düzce'de bir deprem daha

Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Düzce'de bir deprem daha

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Düzce'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 21:35'te meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak duyurdu.

Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Düzce'de bir deprem daha

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Düzce'de bugün biri saat 15.40, diğeri 15.57 olmak üzere 5.2, ve 4.1 şiddetinde 2 deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Düzce beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 21:35'te Düzce'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 11.21 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 3.8 büyüklüğündeki depremin 4.1 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

afad.jpg

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | AFAD duyurdu! Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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