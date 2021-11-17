Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Düzce'de bir deprem daha
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Düzce'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 21:35'te meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak duyurdu.
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Düzce'de bugün biri saat 15.40, diğeri 15.57 olmak üzere 5.2, ve 4.1 şiddetinde 2 deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Düzce beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 21:35'te Düzce'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 11.21 km derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 3.8 büyüklüğündeki depremin 4.1 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.