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Son dakika! AFAD duyurdu! Ege açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine Ege açıklarında 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye ve Yunanistan'dan hissedildi.

Son dakika! AFAD duyurdu! Ege açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden yer verdiği bilgilere göre  Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.48'de meydana gelen depremin yerin 18.76 km uzağında meydana geldiği belirtilirken Çanakkale Gökçeada'ya ilçesine 125 km uzaklıkta olduğu ifade edildi.

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise saat 14.58'de meydana gelen depremin derinliği 18.03 km ve şiddeti 5.6 olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER 11 OCAK 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Ocak 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 11 OCAK 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

Ramazan Sarı
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