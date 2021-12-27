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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi'nde saat 17.58'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 17.58'de Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bodrum'un  232.13 km açıklarında meydana gelen deprem 34.90 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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