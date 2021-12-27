Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 17.58'de Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bodrum'un 232.13 km açıklarında meydana gelen deprem 34.90 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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