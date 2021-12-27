Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi'nde saat 17.58'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 17.58'de Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Bodrum'un 232.13 km açıklarında meydana gelen deprem 34.90 km derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
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