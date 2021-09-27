Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 23.10 sıralarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nın en büyük şehri olan Heraklion'un (Kandiye) 15.71 km açıklarında, Aydın'ın Didim ilçesine 26.71 km uzaklıkta meydana gelen depremin 10.64 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin saat 23.09'da gerçekleştiği belirtildi.

Girit Adası'nın açıklarında meydana geldiği kaydedilen depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem, 8.2 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Yer yerinden oynadı: Yunanistan Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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