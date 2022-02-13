Son dakika! AFAD duyurdu! Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Ermenistan'ın Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. Saat 21.25 sıralarında gerçekleşen depremin derinliği 5.61 km olarak belirlendi.

Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

SON DEPREMLER TÜRKİYE AFAD 13 ŞUBAT 2022 PAZAR

AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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