Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum Köprüköy'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 11.31'de yerin 6.90 km altında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Köprüköy ilçesinde Topçu Mahallesinde meydana geldi. Deprem yerin 5.0 km altında 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD müdürü vatandaşların evleri terk etmelerini istedi. Vatandaşlar konteyner ve çadırlara sevk edildi. Öte yandan bölgede artçı depremlerin sürdüğü ifade edildi.

19 KASIM'DA DA DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan 19 Kasım günü meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralanmıştı. Deprem sonrası evleri hasar gören vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirmişti.

AFAD SON DEPREMLER 22 KASIM 2021 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Kasım 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 22 KASIM 2021 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.