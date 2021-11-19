Son dakika... AFAD verilerine göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'da yerin 6,94 km altında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu deprem 12 saniye sürdü.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.0 km derinlikte yerin 5.2 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Geçmiş olsun Erzurum. Yılın sonuna doğru deprem aktivitemiz artmaya başladı, sonuçta deprem ülkesiyiz alışacağız. Toplam belirgin süresi 12 saniye olarak ölçülen 5.1 büyüklüğündeki depremin maksimum ivme değeride 22 gal hesaplandı. Tekrar geçmiş olsun. pic.twitter.com/QodJpN3rxt — Dr. Murat NURLU (@DepremNURLU) November 19, 2021

AFAD: 1 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19.11.2021 tarihinde, saat 15:40’ta Erzurum ili Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 12 sn süren deprem, yerin 5.18 km derinliğinde meydana gelmiş olup, Erzurum merkeze 52 km uzaklıktadır. Depremin en yakın yerleşim birimi olan Erzurum ilinin Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesine uzaklığı 3.04 km'dir.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü’nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir.

Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır.

Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haberleşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir.

Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal halindedir.

Gelişmeler takip edilmektedir."

"DEPREM AKTİVİTEMİZ ARTMAYA BAŞLADI"

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, depreme ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Geçmiş olsun Erzurum. Yılın sonuna doğru deprem aktivitemiz artmaya başladı, sonuçta deprem ülkesiyiz alışacağız. Toplam belirgin süresi 12 saniye olarak ölçülen 5.1 büyüklüğündeki depremin maksimum ivme değeri de 22 gal hesaplandı. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VALİ MEMİŞ: CAN KAYBINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

Erzurum Valisi Oktay Memiş, depreme ilişkin TRT Haber canlı yayında şunları söyledi:

" Olumsuz bir durum beklemiyoruz, Olayı detaylı şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Muhtarlarla irtibat halindeyiz. Konuyu takip ediyoruz. Şuanda tedirgin olunacak bir durum olmadığını söyleyebilirim. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız oluşmak üzere. Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor. Fakat can kaybına ilişkin bize gelen herhangi bir bilgi yok.

Köprüköy, bizim küçük ölçekli ilçelerimizden. Köylerde olduğu için köylerde nüfusumuz çok az değildir. Ancak nüfusun çok önemi yok bir tek vatandaşımızın bile sağlığı bizim için çok önemli. "

Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

2 KİŞİ ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

Erzurum Valisi Oktay, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkarıldığını duyurdu.

TRT Haber muhabiri Sefer Azak, bazı köylerde yıkım olabileceğini ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI SEKMEN: BAZI KÖYLERDE YIKIM OLDUĞU DUYUMU GELDİ

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen," Depremin merkez üssü olan köylerde yıkım olduğu duyumu geldi. Tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi." dedi.

BAKAN KURUM: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.