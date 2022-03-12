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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.0 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika... AFAD verilerine göre saat 13.39'da Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.44 kilometre olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.2 km altında 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. 

 

 

Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 12 MART 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 12 Mart 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 12 MART 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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