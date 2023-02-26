Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde büyük bit hasar alan Hatay'da geçtiğimiz günlerde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Bu depremler sonrası bölgede yaşanan artçı sarsıntılar sürüyor.

Son olarak AFAD'ın verilerine göre saat 05.26'da yerin 13.29 km altında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli panik yarattı.

AFAD 26 ŞUBAT 2023 PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 26 Şubat 2023 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 26 ŞUBAT 2023 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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