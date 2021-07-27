AFAD'ın internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre Ege Denizi açıklarında saat 13.02'de İzmir'in Karaburun ilçesine 35.84 kilometre uzaklıkta yerin 16.10 kilometre altında deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 9.6 kilometre altında 4,4 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 13.02'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

AFAD SON DEPREMLER 27 TEMMUZ 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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