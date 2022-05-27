Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
detaylar gelecek...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 27, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Ege Denizi, 47.33 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 27.05.2022, 14:28:07 TSİ
Enlem : 38.9718 N
Boylam : 25.9898 E
Derinlik : 22.09 km
Detay : https://t.co/wNotCe7G1C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi