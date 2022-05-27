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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!
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