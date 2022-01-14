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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, İzmir'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, İzmir'in Çeşme ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.25 sıralarında gerçekleşen sarsıntının derinliği 11.74 km olarak kaydedildi.

 

 

Büşra Mercimek
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