Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, İzmir'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, İzmir'in Çeşme ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.25 sıralarında gerçekleşen sarsıntının derinliği 11.74 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 14, 2022
Büyüklük : 3.8 (ML)
Yer : Ege Denizi, 61.58 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 14.01.2022, 09:25:25 TSİ
Enlem : 37.7173 N
Boylam : 26.0558 E
Derinlik : 11.74 km
Detay : https://t.co/CAH54S9XZO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi