Son dakika | AFAD duyurdu: İzmir'in Çeşme ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesine 68.37 km uzaklıkta meydana geldi. 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 13.32'de yerin 7.02 km altında kaydedildi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD SON DEPREMLER 30 KASIM 2021 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Kasım 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 30, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 68.37 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 30.11.2021, 13:32:23 TSİ
Enlem : 37.6873 N
Boylam : 25.9581 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/nzR8XvbjJR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 30 KASIM 2021 SALI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.