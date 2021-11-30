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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: İzmir'in Çeşme ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: İzmir'in Çeşme ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesine  68.37 km uzaklıkta meydana geldi. 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 13.32'de yerin 7.02 km altında kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER 30 KASIM 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Kasım 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 30 KASIM 2021 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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