Son dakika | AFAD duyurdu : Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu'nda 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre saat 22.14'te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yerin 3.01 km derinliğinde, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 30, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 30.07.2022, 22:14:47 TSİ
Enlem : 37.4588 N
Boylam : 36.9535 E
Derinlik : 3.01 km
Detay : https://t.co/97FM3SRK6w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.