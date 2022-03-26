Son dakika | AFAD duyurdu! Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: 2 vatandaş altında kaldı
Son dakika... Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 vatandaşın kurtulması için bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
" Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır.
İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz"
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 26, 2022
İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz