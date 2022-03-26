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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: 2 vatandaş altında kaldı

Son dakika | AFAD duyurdu! Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: 2 vatandaş altında kaldı

Son dakika... Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 vatandaşın kurtulması için bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: 2 vatandaş altında kaldı

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

" Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. 

İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz"

 

 

 

Tayfun Altuntaş
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