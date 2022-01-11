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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Komşuda 4.5 şiddetinde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu! Komşuda 4.5 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18:14'te Yunanistan'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Komşuda 4.5 şiddetinde deprem

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 18:14'te Yunanistan'nın Orta Makedonya coğrafi bölgesine dahil bir il olan Pella'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 35.10 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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