Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 18:14'te Yunanistan'nın Orta Makedonya coğrafi bölgesine dahil bir il olan Pella'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 35.10 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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