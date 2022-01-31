Son dakika! AFAD duyurdu! Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.32 sıralarında meydana gelen depremin, derinliği 5 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 31, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Meram (Konya)
Tarih-Saat : 31.01.2022, 12:30:35 TSİ
Enlem : 37.8706 N
Boylam : 32.1135 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/IqryjwmfPq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi