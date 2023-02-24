Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye, deprem korkusu yaşamaya devam ediyor. Son olarak AFAD'ın verilerine göre saat 17.01'de Konya'nın Ereğli ilçesinde deprem oldu. Deprem yerin 7.05 km altında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Ereğli (Konya)
Tarih:2023-02-24
Saat:17:01:57 TSİ
Enlem:37.954 N
Boylam:33.989 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/mqoDOEjLK6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD 24 ŞUBAT 2023 CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Şubat 2023 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 24 ŞUBAT 2023 CUMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.