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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika | AFAD duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te yerin 7.16 kilometre altında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Depremin Ankara, Eskişehir ve  Afyon'da da hissedildiği ifade edildi.

"ALANDA TARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

 

 

"HERHANGİ BİR SIKINTI GÖRÜNMÜYOR"

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, CNN Türk canlı yayında yaptığı açıklamada deprem hakkında, "Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Alanda çalışmalar sürüyor. Belediyedeydik, baya bir salladı. Şuana kadar herhangi sıkıntı görünmüyor. " dedi. 

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Kütahya. Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

AFAD SON DEPREMLER 31 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 31 Ağustos 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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