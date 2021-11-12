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  3. Son dakika! AFAD duyurdu: Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu: Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! AFAD duyurdu: Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre deprem saat 12:19'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana geldi. Yerin 6.93 km altında meydana gelen deprem 4.7 büyüklüğünde kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre ise deprem 5.0 büyüklüğünde meydana gelirken derinlik 5.0 km olarak belirlendi. 

 

Deprem paylaşımını alıntılayarak açıklama yapan AFAD 

"Geçmiş olsun Malatya.

Pütürge ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. 

Tarama çalışmaları devam etmektedir.

Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

 

AFAD SON DEPREMLER 12 KASIM 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 12 Kasım 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

 Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

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