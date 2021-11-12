Son dakika! AFAD duyurdu: Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre deprem saat 12:19'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana geldi. Yerin 6.93 km altında meydana gelen deprem 4.7 büyüklüğünde kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre ise deprem 5.0 büyüklüğünde meydana gelirken derinlik 5.0 km olarak belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 12.11.2021, 12:19:13 TSİ
Enlem : 38.2458 N
Boylam : 38.7913 E
Derinlik : 6.93 km
Detay : https://t.co/LvYClsrebn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem paylaşımını alıntılayarak açıklama yapan AFAD
"Geçmiş olsun Malatya.
Pütürge ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Tarama çalışmaları devam etmektedir.
Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Geçmiş olsun Malatya.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 12, 2021
Pütürge ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Tarama çalışmaları devam etmektedir.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/Lfrueo831z
AFAD SON DEPREMLER 12 KASIM 2021 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 12 Kasım 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.