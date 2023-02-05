Son dakika | AFAD duyurdu: Marmara Denizi Balıkesir açıklarında deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Marmara Denizi'nde saat 15.49'da yerin 10.62 km altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Balıkesir iline uzaklığı 16.83 km olarak belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 18.8 km altında 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [16.83 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2023-02-05
Saat:15:49:58 TSİ
Enlem:40.785 N
Boylam:27.754 E
Derinlik:10.62 km
Detay:https://t.co/i9nNgj79UT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 5, 2023
MARMARA DENIZI https://t.co/VQ8PfmB5pJ
05.02.2023, 15:49:57 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 18.8 km#Kandilli
AFAD 5 ŞUBAT 2023 PAZAR SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Şubat 2023 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2023 PAZAR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.