Son dakika | AFAD duyurdu: Marmara Denizi Balıkesir açıklarında deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Marmara Denizi'nde saat 15.49'da yerin 10.62 km altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Balıkesir iline uzaklığı 16.83 km olarak belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 18.8 km altında 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD 5 ŞUBAT 2023 PAZAR SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Şubat 2023 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2023 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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