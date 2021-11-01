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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:26'da Mersin'in Silifke ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat  22:26'da Mersin'in Silifke ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 55.84 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. 

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kocaoluk köyünde meydana gelen depremin büyüklüğü 3ç4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem, 72.5 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.6 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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