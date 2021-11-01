Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 22:26'da Mersin'in Silifke ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 55.84 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kocaoluk köyünde meydana gelen depremin büyüklüğü 3ç4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem, 72.5 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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