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Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla açıklarında bir deprem daha

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 20:44 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla açıklarında bir deprem daha

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 20:44 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde bir deprem gerçekleşti.

Depremin12.84 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD 20:44 meydana gelen depremin merkez üssünü Oniki Adalar (Akdeniz) olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 4.1 büyüklüğünde, 6.6 km derinlikte geçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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