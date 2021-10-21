Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4,1 deprem!
Son dakika! AFAD, Muğla Datça açıklarında 4,1 deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Ege Denizi'nde saat 11.13 sularında deprem meydana geldiğini duyurdu. Yunanistan'ın Lasithi şehrinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 3.45 km.Lasithi (Yunanistan), 189.60 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 21.10.2021, 11:13:04 TSİ
Enlem : 35.2700 N
Boylam : 26.1840 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/TVkKvXKxV2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi