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  3. Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4,1 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4,1 deprem!

Son dakika! AFAD, Muğla Datça açıklarında 4,1 deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4,1 deprem!
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