Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre saat 14.33'te Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 90.16 km. uzaklıkta yerin 51.70 km altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Söz konusu deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 105.2 km altında 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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