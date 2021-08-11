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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika.. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çok sayıda depremin yaşandığı Ege Denizi sallanmaya devam ediyor. AFAD'în internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ege Denizinde saat 13.24'de Muğla'nın Datça ilçesine 46.42 km uzaklıkta yerin 4.03 km altında 4.2  büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD SON DEPREMLER 11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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