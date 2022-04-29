Mehmet Germiyanoğlu'na 'kalbim' diyen Şeyma Subaşı'na ağır gönderme! "Düşüp kalkmak kolay olsun diye..."On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!İyilik dizisi nerede çekiliyor? İşte İyilik dizisi çekim yeriİyilik dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?İyilik dizisi konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var?GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı canlı izle | GZT Giresunspor – Adana Demirspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiFenerbahçe–Gaziantep FK maçı canlı izle | Fenerbahçe–Gaziantep FK maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiTV8 canlı yayın Survivor All Star 91. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 4. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD tarafından yapılan paylaşıma göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD tarafından yapılan paylaşıma göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde, saat 20.35 sıralarında, 6.98 km derinliğinde, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT