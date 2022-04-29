Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD tarafından yapılan paylaşıma göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD tarafından yapılan paylaşıma göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde, saat 20.35 sıralarında, 6.98 km derinliğinde, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Mentese (Mugla)
Tarih-Saat : 29.04.2022, 20:35:34 TSİ
Enlem : 37.0543 N
Boylam : 28.2401 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/eyy0FU5sk2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi