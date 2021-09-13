SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD tarafından alınan bilgilere göre Muğla'ın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Datça ilçesinde derinliği 7.13 km olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 13, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 28.07 km.Dodecanese (Yunanistan), 180.37 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 13.09.2021, 11:01:09 TSİ
Enlem : 35.0873 N
Boylam : 26.9131 E
Derinlik : 7.13 km
Detay : https://t.co/ZUn6I5jMkN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi