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  3. SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD tarafından alınan bilgilere göre Muğla'ın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Datça ilçesinde derinliği 7.13 km olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

 

 

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