Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! "Muğla'da deprem mi oldu 24 Ağustos 2022?" sorusu vatandaşta merak konusu olmuşken, AFAD, Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06:44 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 7.09 kilometre olarak belirlendi. Bunun hemen ardından arama motorlarında "Muğla'da deprem mi oldu 24 Ağustos 2022?" sorusu aratılmaya başlandı.

Son dakika! AFAD duyurdu: Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu: Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

2
0
0
1
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Masterchef Türkiye'de takım oyunu heyecanı! Mavi takım, kırmızı takımı ezip geçti
Masterchef Türkiye'de takım oyunu heyecanı! Mavi takım, kırmızı takımı ezip geçti
Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı, devletin valilerini tehdit etti!
Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı, devletin valilerini tehdit etti!
Bakan Soylu, ailesi hakkında iddialarda bulunan Şirin Payzın'a acımadı! Öyle şeyler yazdı ki... "Herkesi kendi şerefinizde sanmayın"
Bakan Soylu, ailesi hakkında iddialarda bulunan Şirin Payzın'a acımadı! Öyle şeyler yazdı ki... "Herkesi kendi şerefinizde sanmayın"
Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! "Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor"
Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! "Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor"
Prof. Dr. Sancar tarihi duyurdu! Kanser için umut verici tedavi yöntemi geliştirildi!
Prof. Dr. Sancar tarihi duyurdu! Kanser için umut verici tedavi yöntemi geliştirildi!
Araç sahiplerine peş peşe kötü haber! Dün benzine zam yapılmıştı, bugün de motorine!
Araç sahiplerine peş peşe kötü haber! Dün benzine zam yapılmıştı, bugün de motorine!
Meteoroloji'den tedirgin eden uyarı! Marmara bölgesi için tedbir çağrısı yapıldı! Kuvvetli sağanak yağış hayatı felç edebilir!
Meteoroloji'den tedirgin eden uyarı! Marmara bölgesi için tedbir çağrısı yapıldı! Kuvvetli sağanak yağış hayatı felç edebilir!
Masterchef Türkiye'de takım oyunu heyecanı! Mavi takım, kırmızı takımı ezip geçti
Masterchef Türkiye'de takım oyunu heyecanı! Mavi takım, kırmızı takımı ezip geçti
Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı, devletin valilerini tehdit etti!
Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı, devletin valilerini tehdit etti!
Bakan Soylu, ailesi hakkında iddialarda bulunan Şirin Payzın'a acımadı! Öyle şeyler yazdı ki... "Herkesi kendi şerefinizde sanmayın"
Bakan Soylu, ailesi hakkında iddialarda bulunan Şirin Payzın'a acımadı! Öyle şeyler yazdı ki... "Herkesi kendi şerefinizde sanmayın"
Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! "Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor"
Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! "Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor"
Kimse bunu beklemiyordu! İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı, Halk TV'ye geçti
Kimse bunu beklemiyordu! İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı, Halk TV'ye geçti