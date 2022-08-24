Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06:44 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 7.09 kilometre olarak belirlendi. Bunun hemen ardından arama motorlarında "Muğla'da deprem mi oldu 24 Ağustos 2022?" sorusu aratılmaya başlandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 20.12 km.Lasithi (Yunanistan), 159.47 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 24.08.2022, 06:44:02 TSİ
Enlem : 35.4903 N
Boylam : 26.3783 E
Derinlik : 7.09 km
Detay : https://t.co/A0lfa9WogU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi