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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Muğla'da bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,8 büyüklüğünde deprem!
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