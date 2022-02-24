Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Muğla'da bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Muğla'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17:50'de meydana gelen depremin derinliği 7.00 km olarak belirlendi..
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ula (Mugla)
Tarih-Saat : 24.02.2022, 17:50:35 TSİ
Enlem : 37.0728 N
Boylam : 28.3720 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/JMVMcY2kTA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi