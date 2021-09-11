Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'nın Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre deprem saat 16.31'de Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesine 40.07 km uzaklıkta yerin 8.02 km altında gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 4.4 olarak ölçüldü.

Öte yandan gün içinde saat 13.07'de Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesine 44.40 km. uzaklıkta yerin 8.76 km altında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

AFAD SON DEPREMLER 11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Eylül 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.