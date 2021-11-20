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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika | AFAD duyurdu: Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Düzce ve Erzurum'da meydana gelen orta büyüklükteki depremlerin ardından bu kez Tokat'ta deprem oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de yerin  12.37 km altında  4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre ise deprem yerin 5.2 km altında 3.6 büyüklüğünde kaydedildi. 

AFAD SON DEPREMLER 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Kasım 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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