Son dakika | AFAD duyurdu: Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika... Düzce ve Erzurum'da meydana gelen orta büyüklükteki depremlerin ardından bu kez Tokat'ta deprem oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de yerin 12.37 km altında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinin verilerine göre ise deprem yerin 5.2 km altında 3.6 büyüklüğünde kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER 20 KASIM 2021 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Kasım 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Niksar (Tokat)
Tarih-Saat : 20.11.2021, 10:02:13 TSİ
Enlem : 40.6240 N
Boylam : 36.7538 E
Derinlik : 12.37 km
Detay : https://t.co/5lJROzyCu6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.