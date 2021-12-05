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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Van 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Son dakika | AFAD duyurdu! Van 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Son dakika...Afet ve ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Van 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Son dakika...Afet ve  ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 6.55'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Yaylıkaya olarak belirledi.

 

 

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