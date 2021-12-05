Son dakika | AFAD duyurdu! Van 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı!
Son dakika...Afet ve ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika...Afet ve ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 6.55'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 5, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 05.12.2021, 06:55:33 TSİ
Enlem : 38.6943 N
Boylam : 43.4946 E
Derinlik : 23.02 km
Detay : https://t.co/RioOhwdEaz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Yaylıkaya olarak belirledi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 5, 2021
YAYLIYAKA-(VAN) https://t.co/8CyBHqdYlj
05.12.2021, 06:55:35 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 1.7 km#Kandilli