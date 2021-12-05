Son dakika | AFAD duyurdu! Van 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı! Son dakika...Afet ve ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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