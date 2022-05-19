Son dakika! AFAD duyurdu! Van Bahçesaray'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Van Bahçesaray'da saat 13.46'da yerin 6.95 km altında 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Söz konusu Deprem, ilde hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER 19 MAYIS 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Mayıs 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 19 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.