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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Van Çaldıran'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Van Çaldıran'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Van Çaldıran'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Van Çaldıran'da saat 23:41'de yerin 3.20 km altında 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Söz konusu Deprem, bir çok ilde hissedildi.

 

 

AFAD SON DEPREMLER 20 MAYIS 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Mayıs 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika! AFAD duyurdu! Van Bahçesaray'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 20 MAYIS 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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