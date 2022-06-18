Son dakika | AFAD duyurdu! Van, Tuşba yine sallandı! 3.7 büyüklüğünde!
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde, 7.09 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 17.06.2022, 23:52:48 TSİ
Enlem : 38.8401 N
Boylam : 43.4783 E
Derinlik : 7.09 km
Detay : https://t.co/uiy5tJY4C0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Son dakika| Kandilli duyurdu! Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika | Van'da bir deprem daha! AFAD duyurdu: 3.5 ile sallandı!
5 büyüklüğündeki depremin ardından Vanlılar sokaklara döküldü! Eve girmeye korkuyorlar!
Son dakika | AFAD duyurdu! Van, Tuşba'da 5 büyüklüğünde deprem!