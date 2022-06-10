Son dakika | AFAD duyurdu! Van Tuşba'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son dakika... AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de yerin 6.95 km altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Muradiye ilçesinde yerin 7.0 km altında 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 10.06.2022, 09:02:27 TSİ
Enlem : 38.8181 N
Boylam : 43.5228 E
Derinlik : 6.95 km
Detay : https://t.co/CU7HNof9Y0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 10 HAZİRAN 2022 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 10 Haziran 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 10 HAZİRAN 2022 CUMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
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