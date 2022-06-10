Son dakika... AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de yerin 6.95 km altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Muradiye ilçesinde yerin 7.0 km altında 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER 10 HAZİRAN 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 10 Haziran 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 10 HAZİRAN 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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