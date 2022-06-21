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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da yerin 10.47 km altında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.8 büyüklüğünde yerin 5.0 km altında kaydedildi. 

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. 

Son dakika | AFAD duyurdu: Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 21 HAZİRAN 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 21 Haziran 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

Son dakika | AFAD duyurdu: Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 21 HAZİRAN 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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