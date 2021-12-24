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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem oldu

Son dakika | AFAD duyurdu: Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem oldu

Son dakika... AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde sırasıyla 3.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre ilk deprem saat 01.44'de yerin  6.95 km altında Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Akabinde ise aynı saat 05.26'da 3.9 büyüklüğünde yerin 7.03 km altında bu kez 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise saat 01.44'de meydana gelen deprem İpekyolu ilçesinde bağlı olan Karagündüz mahallesinde yerin 5.0 km altında 4.2 büyüklüğünde oldu. 

Söz konusu depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

 

 

AFAD SON DEPREMLER 24 ARALIK 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Aralık 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 24 ARALIK 2021 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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